В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, сильного ветра и ливня с мокрым снегом. Об этом сообщено на официальном сайте Гидрометцентра России.

Фото: wikimedia.org

"Желтый" уровень опасности подразумевает потенциально опасные погодные условия.

Метеопредупреждение будет актуальным до 21:00 сегодня, 7 октября. По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами до 16-21 м/с. В отдельных районах также пройдет сильный дождь с мокрым снегом. Ночью на дорогах возможно образование гололеда.

В Подмосковье ситуация схожа с московской: днем ожидается сильный ветер, дожди с мокрым снегом и некоторые участки могут быть покрыты гололедицей.

В связи с потенциальной опасностью МЧС призывает водителей в столице и области быть особенно осторожными на дорогах, избегать резких маневров и снижать скорость, сообщает Газета.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.