Концерн "Калашников" начнёт производство снайперской винтовки Чукавина

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Снайперская винтовка Чукавина успешно прошла все необходимые квалификационные испытания. После успешного завершения всех обязательных проверок, включая испытания в условиях СВО, решено начать серийное производство снайперской винтовки Чукавина в ближайшее время. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна "Калашников".

Фото: Openverse

"СВЧ представляет собой новое поколение оружия, полностью удовлетворяющее потребности клиентов. Оно поддерживает установку современных аксессуаров, таких как глушители, лазерные целеуказатели, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы", — подчеркивает президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

Данная снайперская винтовка калибра 7,62x54 мм имеет усовершенствованный дизайн, сохраняя при этом надежность, за которую известна снайперская винтовка Драгунова, как в России, так и за ее пределами, сообщает udm-info.ru.

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