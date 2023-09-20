В Ижевске поставлен рекорд по сборке автомата Калашникова

19 сентября в Ижевске на мероприятии, посвященном Дню Оружейника, участники спартакиады "Гвардия" установили новый рекорд России по одновременной неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Эта информация была предоставлена пресс-службой главы и правительства региона. Рекорд был установлен в рамках Республиканской спартакиады "Гвардия", которая проходила в Спортивном комплексе "Чекерил".

Фото: Официальный сайт пресс-службы главы и правительства Удмуртии

В этом мероприятии приняли участие 216 учеников кадетских классов, юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов из разных районов Удмуртии. Они выполнили этот сложный норматив, побив предыдущий рекорд Удмуртии, установленный в 2018 году, когда такое же испытание смогли пройти только 100 человек. Число 216 для участников не было случайным, так как именно 216 лет назад был основан Ижевский оружейный завод.

Участники спартакиады "Гвардия" прошли через 16 сложных этапов, включая новую полосу препятствий протяженностью 2,5 км.

На спартакиаде также присутствовал гость — участник специальной военной операции, сербский снайпер-волонтёр Деян Берич, (позывной "Деки"). Он подчеркнул важность таких мероприятий в обучении молодежи уважению к своей культуре, истории и воинским традициям. Деян Берич отметил, что привлечение сотрудников силовых структур и ветеранов боевых действий на финал спартакиады имеет большое значение, сообщает udm-info.ru.

"Этот урок очень нужен, он учит дисциплине, дружбе и умению постоять за себя. Он полезен не только мальчикам, но и девочкам. Хорошо, что со следующего года ребята снова будут его проходить", — отметил Берич.

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