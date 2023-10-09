В Челябинской области серьёзная нехватка кадров

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

На Южном Урале наблюдается заметное различие между количеством доступных рабочих мест и числом желающих их занять. Об этом сообщает руководитель портала Оксана Сидлецкая "hh.ru Урал".

Фото: openverse

Как утверждает Сидлецкая, предложений на рынке труда становится все больше, однако не наблюдается такого же активного роста востребованности рабочих мест.

В сентябре 2023 года количество обновленных резюме увеличилось всего на 1% по сравнению с сентябрем предыдущего года. В то время как количество доступных вакансий в этом месяце выросло на 53% по сравнению с предыдущим годом.

На уровне всей страны, Челябинская область предлагает 2,3% от всех вакансий, что помещает регион на 10-е место в России. В то время как доля резюме, размещенных в этом регионе, составляет всего лишь 1,8% от общего числа в стране, сообщает kursdela.biz.

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