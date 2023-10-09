В Челябинской области серьёзная нехватка кадров

На Южном Урале наблюдается заметное различие между количеством доступных рабочих мест и числом желающих их занять. Об этом сообщает руководитель портала Оксана Сидлецкая "hh.ru Урал".
Как утверждает Сидлецкая, предложений на рынке труда становится все больше, однако не наблюдается такого же активного роста востребованности рабочих мест.
В сентябре 2023 года количество обновленных резюме увеличилось всего на 1% по сравнению с сентябрем предыдущего года. В то время как количество доступных вакансий в этом месяце выросло на 53% по сравнению с предыдущим годом.
На уровне всей страны, Челябинская область предлагает 2,3% от всех вакансий, что помещает регион на 10-е место в России. В то время как доля резюме, размещенных в этом регионе, составляет всего лишь 1,8% от общего числа в стране, сообщает kursdela.biz.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.