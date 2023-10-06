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Юрист Краснов: Введение запрета на "сталкеринг" спасет немало жизней

2:01
Общество

Депутаты Госдумы, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, предложили внести изменения в Гражданский кодекс, направленные на запрет нарушителям приближаться или устанавливать контакт с определенными гражданами. Этот законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Юрист Краснов: Введение запрета на "сталкеринг" спасет немало жизней
Фото: Openverse

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такое предложение стало необходимым для создания правовых механизмов защиты граждан от навязчивого преследования, сообщает Общественная служба новостей.

Дмитрий Краснов, член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России, отметил в интервью Общественной службе новостей, что реализация этой идеи может помочь защитить жертв "сталкеринга" от посягательств на их жизнь и здоровье.

"Такая практика уже давно существует за рубежом, и за многие годы она показала свою высокую эффективность", — отметил он. "Нередко конфликт между супругами, а также истцами и ответчиками по гражданским делам достигает своего апогея в момент рассмотрения дела в суде и после вынесения решений. Тогда отношения между людьми могут перерасти в настоящую ненависть, и их контакт, вольный или невольный, приведет к разбирательствам уже по уголовному делу".

Под воздействием эмоций "одна сторона может нанести увечья другой или даже совершить убийство", подчеркнул Краснов.

"И в этом отношении такая профилактическая мера, как запрет на приближение, действительно может спасти немало жизней", — добавил эксперт. "К сожалению, уровень правовой сознательности некоторых наших граждан недостаточно высок, и свои споры они предпочитают решать насилием. Общение же между сторонами конфликта может происходить через адвокатов, либо непосредственно в самом суде, в присутствии приставов и других лиц, способных предотвратить посягательства на их безопасность".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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