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Названы подробности строительства Северо-Сибирской магистрали: может стать причиной отставки главы ХМАО

1:16
Общество

Северо-Сибирская железнодорожная магистраль — это новый российский проект, который будет непосредственно контролироваться президентом. Правительство, в сотрудничестве с РАН и РЖД обязано представить президенту отчет о ходе строительства дороги до 1 марта 2024 года.

Названы подробности строительства Северо-Сибирской магистрали: может стать причиной отставки главы ХМАО
Фото: Openverse

Ожидается, что реализация данного проекта способствует развитию промышленной инфраструктуры в Нижнем Приангарье и уменьшит нагрузку на Транссибирскую магистраль. Планируется создание магистрали, протяженностью 2,2 тысячи километров, соединяющей Нижневартовск, Белый Яр и Усть-Илимск (Иркутская область). Кроме того, предусматривается ответвление от станции Ельчимо в Красноярском крае до Чадобецкого рудного месторождения.

Строительство данной магистрали существенно повысит инвестиционную привлекательность сибирских регионов.

Однако не все текущие руководители регионов смогут справиться с таким масштабным проектом, который завершит транспортное "переключение" России с запада на восток. Согласно информации издания "Акценты", вероятно, проект будет реализован уже без нынешнего главы ХМАО, Натальи Комаровой.

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Сталинский путь достроит Путин
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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