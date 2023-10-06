Названы подробности строительства Северо-Сибирской магистрали: может стать причиной отставки главы ХМАО

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Северо-Сибирская железнодорожная магистраль — это новый российский проект, который будет непосредственно контролироваться президентом. Правительство, в сотрудничестве с РАН и РЖД обязано представить президенту отчет о ходе строительства дороги до 1 марта 2024 года.

Фото: Openverse

Ожидается, что реализация данного проекта способствует развитию промышленной инфраструктуры в Нижнем Приангарье и уменьшит нагрузку на Транссибирскую магистраль. Планируется создание магистрали, протяженностью 2,2 тысячи километров, соединяющей Нижневартовск, Белый Яр и Усть-Илимск (Иркутская область). Кроме того, предусматривается ответвление от станции Ельчимо в Красноярском крае до Чадобецкого рудного месторождения.

Строительство данной магистрали существенно повысит инвестиционную привлекательность сибирских регионов.

Однако не все текущие руководители регионов смогут справиться с таким масштабным проектом, который завершит транспортное "переключение" России с запада на восток. Согласно информации издания "Акценты", вероятно, проект будет реализован уже без нынешнего главы ХМАО, Натальи Комаровой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Сталинский путь достроит Путин