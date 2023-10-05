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Число брендов, которые пришли в Россию, выросло в полтора раза

2:24
Общество

С начала текущего года на российский рынок поступили 16 новых международных брендов, что на 46% превышает показатели всего прошлого года, когда в России появились всего 11 новых иностранных брендов. Согласно отчету консалтинговой компании NF Group, основная часть этих новых торговых сетей представляет собой предприятия, предлагающие турецкие и белорусские марки одежды, обуви и товаров для дома.

Число брендов, которые пришли в Россию, выросло в полтора раза
Фото: Wikipedia

Исследование отмечает, что турецкие сети занимают лидирующее положение среди новых участников российского рынка, представляя компании в среднем и высоком ценовых сегментах.

Турецкие ритейлеры составляют 56% всех новичков, еще 20% приходится на белорусские бренды. Остальную часть рынка делят между собой представители Эстонии, Южной Кореи, Австралии и Киргизии.

С июля по сентябрь на российский рынок вышли бренды Comintern из Белоруссии и Ayal из Киргизии, а также турецкая торговая компания Kelebek, специализирующаяся на товарах для дома.

В текущем году на российский рынок также вышли турецкие ритейлеры Оххо, NetWork, Club, Madame Coco, AC&Co, Loft (Colin's) Mudo и Karaca Home; белорусские Swed House, Comintern и Pizhon, австралийский 2XU, южнокорейский Inni, эстонский BonBon Lingerie.

Тем не менее, пока рано говорить о полном замещении ушедших западных компаний новыми. В 2022 году западные бренды массово покинули российский рынок из-за военной операции России в Украине, считая его "токсичным". Это привело к значительным изменениям в розничной торговле с сотнями западных фирм, покидающими страну. Однако постепенно восточные игроки начали занимать освободившиеся позиции в торговых центрах.

Специалисты предполагают, что некоторые западные бренды могут вернуться после процедуры перезапуска. К ним относят Tommy Hilfiger и Calvin Klein, а также возможно Adidas, Reebok и Pandora, которые продали свои активы новым владельцам из Ливана, Турции и Сербии, сообщает newizv.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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