Андрей Картаполов: различные организации будут передавать данные о россиянах в военкоматы

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В рамках создания Единого реестра призывников в России будет осуществляться обмен информацией о них между различными организациями и ведомствами, включая военные комиссариаты, налоговые инспекции, Рособрнадзор, Минздрав и территориальные органы МВД. Об этом заявил председатель Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете". Он подчеркнул, что такой обмен информацией необходим для повышения удобства граждан и оптимизации системы воинского учёта.

Фото: "Студенты МФТИ" by MIPT Photostream is licensed under CC BY 2.0.

Ранее правительство России обязало Рособрнадзор предоставлять информацию о студентах колледжей и школьниках военкоматам с целью актуализации данных воинского учёта. Это мера направлена на устранение необходимости повторных обращений к гражданам в связи с военной службой.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по обороне, получение информации о гражданах будет осуществляться также через налоговую инспекцию, медицинские организации (включая частные клиники), органы внутренних дел, занимающиеся регистрацией по месту жительства, и фирмы-работодатели. Это поможет снизить нагрузку на военкоматы в части актуализации данных и уменьшит риск ошибок при вручении повесток тем, кто не подлежит призыву.

"Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже чётко знать, что он призыву не подлежит. Или, наоборот, соответственно", — объяснил Картаполов.

Запуск Единого реестра призывников планируется на первую половину 2025 года.

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