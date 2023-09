Три станции московского метро подключились к инициативе "Музыка в метро"

Your browser does not support the audio element.

Три станции Московского метрополитена — "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар" на Большой кольцевой линии (БКЛ) — присоединились к инициативе "Музыка в метро", как было объявлено на официальном веб-портале мэра Москвы. Этот проект пополнился новыми арт-площадками на этих станциях. Путешественники теперь имеют возможность наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями прямо на платформе.

Ранее к этой инициативе присоединились шесть других станций — "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" (БКЛ) и одна на станции Лихоборы, которая является частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщает ТАСС.

Заммэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов выразил свое отношение к этому проекту.

На этих площадках пассажиры могут наслаждаться авторскими композициями, каверами на популярные хиты, а также разнообразными музыкальными инструментами, включая флейту, саксофон и даже арфу.

Дети впервые увидели Сапсан на скорости 200 km/h🚄 The children saw the train for the first 孩子们看到了火车