С начала 2023 года в России чаще всего угоняют автомобили марок Hyundai, Kia и Mitsubishi

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно данным, полученным из анализа страховых случаев и предоставленным "Страховым домом ВСК", в течение девяти месяцев текущего года самым часто угоняемым брендом в России оказалась компания Hyundai. Этот бренд фигурирует в 31 проценте из общего числа краж автомобилей в стране. Кроме того, в список наиболее подверженных угонам марок автомобилей в России вошли Kia и Mitsubishi с показателями соответственно в 24 и 7 процентов от всех совершенных краж.

Фото: openverse

Среди наиболее популярных моделей у угонщиков отмечаются седан Kia K5, а также кроссоверы Hyundai Palisade и Santa Fe. Среди премиальных автомобилей наиболее востребованными у угонщиков оказались Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE. Однако, в антирейтинге китайских моделей оказалась Chery Tiggo, сообщает motor.ru.

За третий квартал 2023 года более чем на 45 процентов угонов пришлось на Москву из общего числа краж по всей России. Московская и Самарская области также вошли в тройку регионов с самым высоким уровнем автомобильных краж. Более половины случаев угона отмечены для корпоративных автопарков.

В конце августа Hyundai и Kia оказались на первых местах по числу угонов в России, а также Toyota была одной из популярных марок среди злоумышленников.

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