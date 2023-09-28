Психолог Тхостов: меньше всего подвержены влиянию фейков люди, родившиеся в 90-е

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Российские граждане не придают большого значения достоверности информации, но, согласно исследованию ученого, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета, психолога Александра Тхостова, существуют различия в отношении к фейковым новостям в зависимости от поколения. В интервью "Газете.Ru" он пояснил, что молодое поколение наиболее подвержено влиянию подобной информации, в то время как люди, родившиеся в 90-е годы, менее склонны верить в фейки.

Фото: Openverse

"Мы рассматривали современную молодежь, людей, родившихся в 90-е, и старшее поколение. Люди более взрослого возраста больше верят официальным источникам информации: телевидению, газетам. Они меньше подвержены влиянию фейковых новостей, но если фейк показали по телевидению, то они в него поверят", — пояснил Тхостов.

Старшее поколение, согласно исследованию, доверяет официальным источникам, таким как телевидение и газеты, и имеет меньшую уязвимость к воздействию фейковых новостей. Однако, если фейк был представлен по телевидению, они могут принять его за правду.

Молодежь, напротив, ориентирована на интернет-источники, в основном зарубежные или малоизвестные. Из-за избытка информации в сети они подвержены большему влиянию фейков.

"Тут можно говорить о некоем парадоксе: молодежь сегодня недоверчивая, но, если фейковая новость была опубликована на малоизвестном ресурсе и ничем не подкреплена, то они в нее поверят. Это следствие недоверия официальным источникам: люди думают, что от них хотят что-то утаить", — добавил Тхостов.

Наиболее устойчивым к фейковым новостям оказалось поколение россиян, родившихся в 90-е годы. Этот факт объясняется тем, что они выросли в период, когда доверие было сложно установить, и верить кому-либо было нелегко.

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