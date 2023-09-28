Штрафы в России за неявку в военкомат увеличатся в десять раз

С 1 октября в России увеличивается размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Ранее они составляли от 500 до 3 тысяч рублей, но с новыми изменениями значительно возрастут, варьируя от 10 до 30 тысяч рублей, что означает десятикратное увеличение максимального наказания.
Этот законопроект был представлен в Государственную Думу в 2019 году зампредседателем Комитета по обороне Андреем Красовым и группой других депутатов. После первого чтения весной 2021 года документ был существенно доработан.
Кроме того, с 1 октября вводятся новые штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. По новым нормам должностным лицам грозят штрафы в размере от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере от 400 до 500 тысяч рублей.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.