Штрафы в России за неявку в военкомат увеличатся в десять раз

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 октября в России увеличивается размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Ранее они составляли от 500 до 3 тысяч рублей, но с новыми изменениями значительно возрастут, варьируя от 10 до 30 тысяч рублей, что означает десятикратное увеличение максимального наказания.

Фото: Министерство обороны РФ

Этот законопроект был представлен в Государственную Думу в 2019 году зампредседателем Комитета по обороне Андреем Красовым и группой других депутатов. После первого чтения весной 2021 года документ был существенно доработан.

Кроме того, с 1 октября вводятся новые штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. По новым нормам должностным лицам грозят штрафы в размере от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере от 400 до 500 тысяч рублей.

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