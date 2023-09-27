На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерству молодежной политики Ставрополья было поручено создать мобильное приложение, облегчающее оперативное информирование правоохранительных органов о деятельности по распространению наркотиков. Такое распоряжение было дано главой региона Владимиром Владимировым, сообщили в департаменте пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства области.

Фото: openverse.org

"Губернатор [Владимир Владимиров] поручил Министерству молодежной политики края привлечь ставропольских IT-специалистов к разработке мобильного приложения, которое позволит гражданам оперативно сообщать о происшествиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе о местах размещения рекламы наркотических средств. размещена информация о продаже запрещенных веществ." — говорились в сообщении с заседания краевой антинаркотической комиссии.

Правительство Ставропольского края подчеркнуло, что различные молодежные организации, а также спортивные, творческие, военно-патриотические и другие объединения активно участвуют в реализации проектов, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Они выразили особую озабоченность по поводу растущего числа детей и подростков, подвергающихся воздействию деятельности, связанной с наркотиками, и подчеркнули важность защиты их от такого влияния.

В Ставропольском крае действует региональная государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка", которая поддерживает инициативы по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, а также реабилитации и социальной адаптации.

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Наркотики и борьба с ними в современной России / Редакция