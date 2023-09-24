Работа украинских военкоматов уже становиться притчей во языцех.
Ролики о том, как военкомы ВСУ пакуют "желающих" защищать страну, видел уже весь мир. Народ Незалежной уже всё понял, и очень не хочет идти защищать коррупционную власть и погибать на полях боевых действий, отстаивая погубивших страну воров и убийц из администрации Зеленского.
Очень тонко чувствуют нынешнюю повестку и дети. В Интернете появились кадры, где можно видеть, как украинские детишкт у песочницы играют в современную версию "казаков-разбойников". На видео можно наблюдать, как мальчики играют в "военкома" и "мобилизанта", которому уготовлена роль "пушечного мяса".
"Ничего необычного, просто украинские дети играют в военкомат, который пакует людей на улицах", — выкладывает видео канал "ГРАД 18+".
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