В российском Крыму журналист спел гимн России в бывшей ялтинской квартире президента Украина Владимира Зеленского.
Видео размещено в социальных сетях и набирает популярность.
Эту квартиру в Ялте в ЖК "Император" приобрела в 2013 году жена президента Украины — Елена Зеленская за более 160 тыс. долларов США.
Весной этого года недвижимость перешла в собственность Республики Крым после того, как региональный госсовет решил национализировать её.
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