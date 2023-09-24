Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского в Ялте

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В российском Крыму журналист спел гимн России в бывшей ялтинской квартире президента Украина Владимира Зеленского.

Фото: Правда.Ру.

Видео размещено в социальных сетях и набирает популярность.

Эту квартиру в Ялте в ЖК "Император" приобрела в 2013 году жена президента Украины — Елена Зеленская за более 160 тыс. долларов США.

Весной этого года недвижимость перешла в собственность Республики Крым после того, как региональный госсовет решил национализировать её.

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