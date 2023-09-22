Российские разработчики видеоигр оценили последствия санкций для отрасли

2:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Санкции вынудили российских разработчиков видеоигр срочно искать замену иностранному программному обеспечению и оборудованию на российском рынке. Несмотря на то, что это не сказалось на стоимости проектов, качество новых решений не всегда соответствует требованиям. Крупнейшие представители индустрии поделились своими опытом и мнениями в интервью РБК.

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Например, разработчику игры "Смута" из новосибирской студии Cyberia Nova пришлось экстренно переходить на "Яндекс.Облако". Этот проект, который получил финансирование от Института развития интернета (ИРИ) в размере почти полмиллиарда рублей, начался за полтора года до начала военной операции России на Украине. Основатель компании, Алексей Копцев, рассказал, что они собрали огромный объем данных, включая референсы, исторические источники и прочую информацию, которую хранили на Google Drive.

Однако стабильный Google внезапно стал недоступным, и им пришлось переносить данные в течение недели. Хотя им удалось сохранить часть информации, потери всё равно были значительными. Кроме того, студия Cyberia Nova столкнулась с необходимостью заменить иностранные офисные приложения на российские аналоги, которые, по словам Копцева, все еще не сравнимы по удобству с американскими аналогами.

Глава студии Lesta Games, Малик Хатажаев, признал, что санкции оказали существенное влияние на бизнес. У компании, ответственной за "Мир танков" и "Мир кораблей", было около 200 позиций основного программного обеспечения. По его словам, им пришлось перенастраивать множество процессов с нуля, что замедлило развитие в некоторых направлениях.

Сергей Ефремов, гендиректор компании Astrum Ent., разработчика и издателя игр, также рассказал, что им потребовалось почти год для поиска российских аналогов иностранному программному обеспечению. Он отметил, что для большинства задач им удалось найти российские альтернативы, но признал, что заменить долгоразвивавшиеся продукты, такие как Photoshop, полностью невозможно. Что касается оборудования, то компании обратились к поставкам из стран Юго-Восточной Азии, что увеличило стоимость и замедлило поставки.

Однако участники рынка согласны, что стоимость разработки видеоигр в целом не сильно изменилась из-за событий последних лет. Зарплаты разработчиков растут, но в пределах инфляции. Главное направление расходов для компаний — это фонд оплаты труда, и поэтому можно говорить о том, что стоимость разработки идет в ногу с инфляцией.

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