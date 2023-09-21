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РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей

1:27
Общество

Русская православная церковь выразила свое неодобрение решению Болгарии выслать своих представителей из страны. Такая позиция изложена на сайте Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. В заявлении подчеркивается, что 21 сентября болгарские власти санкционировали выезд нескольких лиц, включая архимандрита Вассиана, настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии, протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника учреждения, в течение 24 часов. Причиной их высылки было то, что их присутствие в стране было расценено как "угроза государственной безопасности".

РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей
Фото: openverse

В ответ Русская православная церковь выразила решительный протест против необоснованной высылки ее представителей из Болгарии. В заявлении Церкви подчеркивается тот факт, что высылка направлена против членов духовенства, чье основное призвание — служить Богу и людям, способствуя миру и братству между народами. Он характеризует это действие как неоправданный шаг, продиктованный русофобскими мотивами, и попытку стереть общую историю Болгарии и России.

Русская Православная Церковь утверждает, что действия Болгарии направлены на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквями-сестрами и посеяние розни между братскими народами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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