РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей

Русская православная церковь выразила свое неодобрение решению Болгарии выслать своих представителей из страны. Такая позиция изложена на сайте Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. В заявлении подчеркивается, что 21 сентября болгарские власти санкционировали выезд нескольких лиц, включая архимандрита Вассиана, настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии, протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника учреждения, в течение 24 часов. Причиной их высылки было то, что их присутствие в стране было расценено как "угроза государственной безопасности".
В ответ Русская православная церковь выразила решительный протест против необоснованной высылки ее представителей из Болгарии. В заявлении Церкви подчеркивается тот факт, что высылка направлена против членов духовенства, чье основное призвание — служить Богу и людям, способствуя миру и братству между народами. Он характеризует это действие как неоправданный шаг, продиктованный русофобскими мотивами, и попытку стереть общую историю Болгарии и России.
Русская Православная Церковь утверждает, что действия Болгарии направлены на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквями-сестрами и посеяние розни между братскими народами.
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