РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Русская православная церковь выразила свое неодобрение решению Болгарии выслать своих представителей из страны. Такая позиция изложена на сайте Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. В заявлении подчеркивается, что 21 сентября болгарские власти санкционировали выезд нескольких лиц, включая архимандрита Вассиана, настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии, протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника учреждения, в течение 24 часов. Причиной их высылки было то, что их присутствие в стране было расценено как "угроза государственной безопасности".

Фото: openverse

В ответ Русская православная церковь выразила решительный протест против необоснованной высылки ее представителей из Болгарии. В заявлении Церкви подчеркивается тот факт, что высылка направлена против членов духовенства, чье основное призвание — служить Богу и людям, способствуя миру и братству между народами. Он характеризует это действие как неоправданный шаг, продиктованный русофобскими мотивами, и попытку стереть общую историю Болгарии и России.

Русская Православная Церковь утверждает, что действия Болгарии направлены на подрыв традиционно дружественных отношений между двумя Церквями-сестрами и посеяние розни между братскими народами.

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