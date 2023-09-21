Рыба в шоколаде: в Тобольске планируют производить необычный товар

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Тобольская рыба, покрытая шоколадом, продолжает привлекать внимание как экспертов, так и любителей, которые обсуждают стратегию продвижения этого продукта и вид рыбы, который предпочтут покрыть шоколадом местные производители.

Фото: Openverse

Компания "Тобольск шоколадный" планирует начать выпуск этого продукта в партнерстве с местным рыбным предприятием, и уже в октябре потребители смогут попробовать уникальные рыбные деликатесы, покрытые шоколадом, сообщает tmn.aif.ru.

Для России такой продукт считается необычным. Тем не менее, в других странах, таких как Финляндия, рыбу, покрытую шоколадом, можно встретить уже давно, особенно в случае с корюшкой.

Следует также отметить, что это не первый эксперимент тобольских производителей сладостей. В их ассортименте уже есть шоколадные конфеты с маринованным огурцом, хреном, горчицей и другими необычными ингредиентами, которые вызвали настоящий ажиотаж на фестивале "Лето в Тобольском Кремле" и были раскуплены буквально за несколько минут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рыба в шоколаде. Готовим в сувиде. Рыба моей мечты. Что такое Боттарга.