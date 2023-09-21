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Рыба в шоколаде: в Тобольске планируют производить необычный товар

1:08
Общество

Тобольская рыба, покрытая шоколадом, продолжает привлекать внимание как экспертов, так и любителей, которые обсуждают стратегию продвижения этого продукта и вид рыбы, который предпочтут покрыть шоколадом местные производители.

Рыба в шоколаде: в Тобольске планируют производить необычный товар
Фото: Openverse

Компания "Тобольск шоколадный" планирует начать выпуск этого продукта в партнерстве с местным рыбным предприятием, и уже в октябре потребители смогут попробовать уникальные рыбные деликатесы, покрытые шоколадом, сообщает tmn.aif.ru.

Для России такой продукт считается необычным. Тем не менее, в других странах, таких как Финляндия, рыбу, покрытую шоколадом, можно встретить уже давно, особенно в случае с корюшкой.

Следует также отметить, что это не первый эксперимент тобольских производителей сладостей. В их ассортименте уже есть шоколадные конфеты с маринованным огурцом, хреном, горчицей и другими необычными ингредиентами, которые вызвали настоящий ажиотаж на фестивале "Лето в Тобольском Кремле" и были раскуплены буквально за несколько минут.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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