Words Matter: каждый пятый ребёнок в мире подвергается словесному насилию

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Словесное насилие представляет собой более серьёзную проблему, чем может показаться, и оказывает негативное воздействие на детей. Свежее исследование убеждает нас в том, что словесные оскорбления являются широко распространенными и влияют на долгосрочное психическое состояние детей.

Фото: openverse.org

Исследование проведено благотворительной организацией Words Matter, борющейся с проблемой словесных оскорблений. Оно обнаружило, что каждый пятый ребенок регулярно сталкивается с таким насилием, и виновниками могут быть их собственные родители, учителя или другие взрослые, ответственные за их воспитание.

Интересным является тот факт, что слова, которые оскорбляют детей, такие как "глупый" или "Мне за тебя стыдно", могут оставить долгосрочные последствия для их психического здоровья. Исследование также подтверждает, что ободряющие слова, вроде "Я горжусь тобой" или "Я верю в тебя", способны оказать положительное влияние.

Чтобы раскрыть масштаб словесного насилия, исследователи опросили более тысячи детей в возрасте от 11 до 17 лет о том, подвергались ли они словесным оскорблениям со стороны взрослых. Результаты показали, что 41% детей сталкиваются с подобными оскорблениями, и большинство из них слышат их еженедельно или даже ежедневно, что вызывает у них чувство грусти и подавленности.

Эшли Кипнесс, доктор по психологии, подчеркивает, что это неудивительно, так как каждый может сказать что-то необдуманное, но когда это касается детей, это может оставить долгосрочные раны. Исследование также подтвердило, что негативные высказывания приводили к грусти, депрессии и унижению, в то время как слова поддержки повышали настроение и уверенность в себе.

Родители, осознав свои ошибки, признали, что сожалеют о словесных оскорблениях в адрес своих детей. Тем не менее, многие дети считают, что такие высказывания были направлены намеренно задеть их чувства.

Джессика Бонди, основательница Words Matter, подчеркивает важность того, чтобы взрослые осознавали мощь своих слов и научились контролировать свои эмоции. Она советует приостанавливаться, дышать и обдумывать слова, прежде чем произнести их в горячих моментах, а также внимательно выбирать свои намерения.