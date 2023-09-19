Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Органы опеки Московской области устроили в семьи более 2 тысяч детей-сирот с начала текущего года. Общее количество детей-сирот, проживающих в опекунских и приемных семьях в Подмосковье, превышает 23 тысячи, как сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

Фото: Openverse

"С начала года подмосковные органы опеки устроили в семьи почти 2 тысячи детей-сирот. В регионе активно ведется работа с приемными семьями, как на этапе их подготовки, так и после принятия ребенка в семью. В Подмосковье действуют 75 школ приемных родителей, каждая семья имеет куратора из органа опеки, а приемные родители всегда могут обратиться за помощью к психологам, юристам и медикам", — подчеркнула министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В текущем году также было увеличено ежегодное пособие на детей, находящихся под опекой в приемных семьях в Московской области, сообщает ТАСС. Теперь выплата составляет 42 тысячи рублей.

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