В Хабаровске с пьедестала может упасть памятник основателя города — Ерофея Хабаровского.
Местные жители выражают беспокойство по поводу состояния памятника, который находится на привокзальной площади. Они опасаются, что в любой момент этот символ города может сорваться с постамента и упасть на проходящих мимо людей, сообщает transsibinfo.com.
К сожалению, не только сам монумент нуждается в ремонте, но и вся территория вокруг него выглядит запущенной.
Монумент Ерофею Хабаровскому был установлен в далеком 1958 году и уже несколько раз подвергался реконструкции.
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