В Хабаровске может упасть памятник основателю города

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хабаровске с пьедестала может упасть памятник основателя города — Ерофея Хабаровского.

Фото: Wikipedia

Местные жители выражают беспокойство по поводу состояния памятника, который находится на привокзальной площади. Они опасаются, что в любой момент этот символ города может сорваться с постамента и упасть на проходящих мимо людей, сообщает transsibinfo.com.

К сожалению, не только сам монумент нуждается в ремонте, но и вся территория вокруг него выглядит запущенной.

Монумент Ерофею Хабаровскому был установлен в далеком 1958 году и уже несколько раз подвергался реконструкции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

История Хабаровска