Специалисты по HR дали советы о том, как избежать увольнения

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Потеря работы всегда сопряжена с рядом негативных последствий, включая финансовые трудности и стресс. Однако причины, по которым работник может быть уволен, остаются относительно постоянными и могут быть полезными для понимания и предотвращения увольнения. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: openverse

Илья Варлахов, руководитель международной компании PR-агентства "VI-Media", поделился мнением о причинах увольнения. Он отметил, что работник может быть уволен, если не выполняет свои обязанности или не соответствует критериям должности. Также увольнение может произойти, если сокращается отдел, не приносящий необходимых результатов, или если проект, на котором работал сотрудник, завершился.

Специалисты подчеркивают важность проактивности и способности сотрудника решать задачи. Сотрудники, которые проявляют инициативу, развиваются профессионально и активно участвуют в жизни компании, реже подвергаются увольнению.

Мария Варлахова, руководитель отдела HR компании "VI-Media", выделила основные критерии, по которым рассматривается вопрос об увольнении. Она подчеркнула, что производительность труда, уровень компетенций и профессиональная пригодность играют ключевую роль.

Для того чтобы избежать увольнения, сотрудники должны постоянно совершенствовать свои навыки и проявлять готовность к переквалификации, если это необходимо. Также важно поддерживать здоровый корпоративный дух и позитивное отношение к работе.

Если работник считает, что его увольнение было незаконным, у него есть право обжаловать это решение в Федеральной инспекции труда или обратиться в суд. Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов Москвы "Адвокатъ", также подчеркнул, что в некоторых случаях суд может дать наиболее глубокую оценку законности увольнения.

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Как уволить сотрудника или избежать увольнения