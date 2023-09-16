Двое участников массового уличного боя "стенка на стенку", который проходит в Волгограде в рамках первого славянского фестиваля "Двуглавый орёл", пострадали. Одного мужчину госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщает портал V1.RU.
Корреспондент издания рассказал, что 40-летний мужчина пропустил удар во время первого раунда, он отлетел и потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие рядом, быстро привели его в чувство, от дальнейшей госпитализации боец отказался.
Другому участнику поединка также потребовалась помощь врачей. Он пожаловался на двоение в глазах после пропущенного удара. Бригада "скорой" заподозрила у него сотрясение мозга и доставила в больницу для более полного обследования и постановки точного диагноза.
Всего в массовой битве в центре города приняли участие 70 человек.
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