Пенсионеры получили возможность пересчитать трудовой стаж с 1991 по 1998 годы

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Пенсионеры, чей трудовой стаж касается периода с 1991 по 1998 годы, уведомлены Верховным судом о недавно принятом важном решении, которое повлияло на пересчет размеров их пенсий.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Это решение признало, что именно в период между 1991 и 1998 годами в трудовых документах было допущено больше всего ошибок. Практика судебных решений показывает, что при расчете пенсий наибольшее количество несоответствий и трудностей возникают именно в отношении этого временного интервала.

Все эти недочеты в конечном итоге влияют на размер пенсионных выплат и приводят к тому, что часть трудового стажа не учитывается при расчете пенсии.

Однако в последние годы суды стали поддерживать пенсионеров, когда решается вопрос о пересчете пенсионных выплат, и такие выплаты пересматриваются в сторону увеличения.

Для того чтобы добиться пересчета, достаточно обратиться в суд и предоставить документы, подтверждающие неучтенный трудовой стаж, такие как архивные выписки. В некоторых случаях суд может рассматривать свидетельские показания в качестве доказательства работы. И каждый может сделать это уже в ближайшее время, начиная с 16 сентября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Перерасчет пенсии: как добиться исправления ошибок Пенсионного фонда