Пенсионеры, чей трудовой стаж касается периода с 1991 по 1998 годы, уведомлены Верховным судом о недавно принятом важном решении, которое повлияло на пересчет размеров их пенсий.
Это решение признало, что именно в период между 1991 и 1998 годами в трудовых документах было допущено больше всего ошибок. Практика судебных решений показывает, что при расчете пенсий наибольшее количество несоответствий и трудностей возникают именно в отношении этого временного интервала.
Все эти недочеты в конечном итоге влияют на размер пенсионных выплат и приводят к тому, что часть трудового стажа не учитывается при расчете пенсии.
Однако в последние годы суды стали поддерживать пенсионеров, когда решается вопрос о пересчете пенсионных выплат, и такие выплаты пересматриваются в сторону увеличения.
Для того чтобы добиться пересчета, достаточно обратиться в суд и предоставить документы, подтверждающие неучтенный трудовой стаж, такие как архивные выписки. В некоторых случаях суд может рассматривать свидетельские показания в качестве доказательства работы. И каждый может сделать это уже в ближайшее время, начиная с 16 сентября.
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