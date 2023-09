Your browser does not support the audio element.

Несмотря на то, что половина родителей-путешественников считает, что дети могут усложнить поездку, большинство из них всё равно решают взять своих детей с собой в отпуск и готовы адаптировать свои планы, чтобы сделать поездку комфортной для всей семьи. Эти выводы сделаны на основе исследования, проведенного компанией "Авиасейлс".

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.