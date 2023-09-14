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Дети и отпуск: как родители совмещают путешествия и семейные планы

2:04
Общество

Несмотря на то, что половина родителей-путешественников считает, что дети могут усложнить поездку, большинство из них всё равно решают взять своих детей с собой в отпуск и готовы адаптировать свои планы, чтобы сделать поездку комфортной для всей семьи. Эти выводы сделаны на основе исследования, проведенного компанией "Авиасейлс".

Дети и отпуск: как родители совмещают путешествия и семейные планы
Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование выявило, что две трети родителей, путешествующих с детьми, предпочитают делать это совместно с ними. Среди таких родителей 68% путешествуют с детьми регулярно, а ещё 26% делают это либо редко, либо в зависимости от конкретных обстоятельств. Оставшиеся 6% родителей предпочитают проводить отпуск без детей.

Для большинства из них выбор направления путешествия зависит от наличия детей. Для 37% родителей места отпуска с детьми и без них значительно различаются, в то время как 30% готовы выбирать направление, которое учитывает потребности всей семьи, но не сильно отличается. Оставшиеся 33% не считают, что наличие детей влияет на выбор места отдыха.

Однако для половины родителей (54%) дети усложняют поездку, считая ее дополнительными трудностями, в то время как 35% не видят в этом дополнительных трудностей. Остальные 11% остались колебаться.

Основные причины, которые делают поездки с детьми сложнее, включают дополнительные расходы и необходимость адаптировать планы поездки под детей. Эти факторы были выбраны соответственно 52% и 49% респондентами. Также 30% участников опроса испытывают сложности с бронированием жилья, где разрешено размещение с детьми.

Почти столько же (27%) отмечают, что путешествуя с детьми, у них остается меньше времени на личные занятия. Некоторые также учитывают возраст детей, так как с подростками путешествовать может быть сложнее.

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Как путешествовать с детьми? И почему это важно делать! Лайфхаки, советы и просто наши мысли:)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Дети и отпуск: как родители совмещают путешествия и семейные планы
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