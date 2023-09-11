Минпросвещения РФ направило в новые регионы пособия по украинскому языку

Министерство просвещения России начало поставки учебных материалов по украинскому языку для начальных классов в новые регионы. Первый заместитель министра просвещения России, Александр Бугаев, подтвердил это в ходе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) и пояснил, что этот предмет будет изучаться по желанию.

Фото: Openverse

Ранее Александр Бугаев сообщил, что Минпросвещения России разработало учебные материалы по классическому украинскому языку для младшеклассников и находится в процессе создания учебных пособий для изучения украинского языка в средней школе.

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