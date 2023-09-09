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Публично осудившие СВО кавээнщики из "Уездного города" вновь выступают в России

0:58
Общество

Юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин, бывшие участники команды КВН "Уездный город", вновь поехали с гастролями по городам России.

Публично осудившие СВО кавээнщики из "Уездного города" вновь выступают в России
Фото: Openverse

Военкор Евгений Лисицын напомнил, что эти артисты жёстко осудили действия ВС РФ после начала специальной военной операции на Украине.

"Публично осудившие СВО и наговорившие на статью, могут снова начать гастролировать по России. Ради того, чтобы "косить бабло" они уже переобулись на ходу и начинают оправдываться, что стали "заложниками обстоятельств", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что даже если у правоохранительных органов не возникнет вопросов к кавээнщикам, их нужно попросту игнорировать, "послав их в один ряд к Пугачевой и Ко".

Ранее продюсер раскрыл сумму огромных гонораров Лепса и Киркорова, которые исполнители получают за часовое выступление.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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