Юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин, бывшие участники команды КВН "Уездный город", вновь поехали с гастролями по городам России.
Военкор Евгений Лисицын напомнил, что эти артисты жёстко осудили действия ВС РФ после начала специальной военной операции на Украине.
"Публично осудившие СВО и наговорившие на статью, могут снова начать гастролировать по России. Ради того, чтобы "косить бабло" они уже переобулись на ходу и начинают оправдываться, что стали "заложниками обстоятельств", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Он добавил, что даже если у правоохранительных органов не возникнет вопросов к кавээнщикам, их нужно попросту игнорировать, "послав их в один ряд к Пугачевой и Ко".
Ранее продюсер раскрыл сумму огромных гонораров Лепса и Киркорова, которые исполнители получают за часовое выступление.
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