Психолог Сальникова рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый год, 8 сентября, в разных странах отмечается необычный и милый праздник — День извинений. Клинический психолог Дарья Сальникова поделилась с "Радио 1" своими мыслями о том, как правильно просить прощения и почему иногда бывает трудно сказать слова "прости".

Фото: openverse.org

"Мы стараемся не тыкать в человека, например, словами: "ты сделал не так” или "ты опоздал”. Мы стараемся доносить до него свою "я-позицию”, то есть сказать "я переживаю, что ты опоздал, поэтому я на тебя накричал” или "я разозлилась и устроилась истерику, потому что я не знаю, что происходит”. В этом случае вы не обвиняете другого человека, вы не ставите между вами и вашим собеседником стену-барьер, через которую очень сложно пробиться в дальнейшем. Такая коммуникация предполагает, что вы раскрываетесь перед другим человеком, это ведёт к доверительному контакту, вы признаёте свои слабости", — сказала Дарья Сальникова.

По мнению эксперта, извинения следует выражать, используя "я-коммуникацию". В этот момент важно не винить другого человека, а скорее объяснить свою точку зрения, выразить свои чувства или пояснить свои действия. Важно не забывать о важности извинений, но также не злоупотреблять ими, извиняясь слишком часто. Согласно мнению специалиста, если человек извиняется за всё и всегда, возможно, стоит задуматься о собственных установках и работе над ними.

"Это не всегда позиция жертвы, это наши установки, что мы что-то сделали не так, что надо извиниться, чтобы выглядеть вежливым человеком. Это всё приводит к тому, что человек на всякий случай начинает извиняться. Здесь важно прорабатывать свои ложные установки, понять, что можно иногда не извиняться, можно иногда выглядеть грубым или неприличным человеком", — заметила психолог.

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Почему сложно извиняться? Как и зачем это делать?