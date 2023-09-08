"Царьград": Вторая волна мобилизации началась — в СВО отправятся 23 дивизии мигрантов

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Долго складывалось впечатление, что СВО придётся тянуть только россиянам, а новоиспечённые граждане РФ будут "кайфовать по жизни".

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Но на этих новоиспечённых россиян у государства серьёзные планы. Мобилизация мигрантов, получивших гражданство РФ, переходит в практическую плоскость. Полиция проводит рейды, после чего массово отправляет вчерашних мигрантов в военкоматы для постановки на учёт, а некоторых депортирует.

Не многим это нравится, но как раз на такой случай государство приняло меры и убежать от мобилизации на историческую родину им будет затруднительно.

Перед законом все равны: получил доступ к нашему рынку труда, обеспечил супруге возможность рожать в цивилизованном родильном доме, а детям — ходить в детский сад и учиться в школе — значит иди в окопы и защищай эти блага цивилизации. А если не желаешь, то тогда ты здесь не нужен, пишет "Царьград"

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Почему он должен становиться на воинский учёт? Потому что право быть гражданином РФ влечёт за собой долг защищать её", — цитирует телеканал военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина.

Только за 2022 год паспорта получили более 690 тыс. иностранцев. И мобилизовав подходящих, страна получит 230 тыс. призывников, что укомплектует 23 дивизии.

Экономические возражения несостоятельны, а вопрос доверия им на поле боя — обоснован, но решаем. Но новым россиянам придётся отработать своё право быть гражданами Российской Федерации, подытожило издание.

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