В госизмене обвинили 21-летнюю девушку из Читы за фото военных эшелонов для ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительнице Читы, которая передавала украинским спецслужбам фотографии и видео военной техники ВС РФ, предъявлено обвинение в государственной измене.

Фото: Openverse

Следователям удалось выяснить, что 21-летняя девушка начала переписываться с мужчиной в интернете. Собеседник оказался сотрудником погранслужбы Украины, который попросил обвиняемую снимать российские военные эшелоны и отправлять ему фотографии.

"Кроме того, жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО", — сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Там уточнили, что молодая читинка открыто выступала против спецоперации и планировала переехать на Украину после получения вознаграждения за свою противоправную деятельность.

Накануне военный эксперт рассказал, что командованию ВСУ приходится перебрасывать последние резервы на Ореховское направление.

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