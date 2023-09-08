Жительнице Читы, которая передавала украинским спецслужбам фотографии и видео военной техники ВС РФ, предъявлено обвинение в государственной измене.
Следователям удалось выяснить, что 21-летняя девушка начала переписываться с мужчиной в интернете. Собеседник оказался сотрудником погранслужбы Украины, который попросил обвиняемую снимать российские военные эшелоны и отправлять ему фотографии.
"Кроме того, жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО", — сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Там уточнили, что молодая читинка открыто выступала против спецоперации и планировала переехать на Украину после получения вознаграждения за свою противоправную деятельность.
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