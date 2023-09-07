Собчак прокомментировала новость о совещании с участием сына Медведева: В Ватикане?

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак отреагировала на сообщение о деятельности сына Дмитрия Медведева с участием "папы".

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

7 сентября наследник зампреда Совбеза РФ Илья Медведев принял участие в ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ксения Собчак обратила внимание на новостной заголовок, который звучит так: "Сына Медведева заметили на совещании папы по новым регионам".

"В Ватикане?" — прокомментировала новость журналистка, увидев в заголовке случайную отсылку к папе Римскому.

Ранее Дмитрий Медведев высказался об имперских амбициях Запада.

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