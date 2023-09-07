Ксения Собчак отреагировала на сообщение о деятельности сына Дмитрия Медведева с участием "папы".
7 сентября наследник зампреда Совбеза РФ Илья Медведев принял участие в ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ксения Собчак обратила внимание на новостной заголовок, который звучит так: "Сына Медведева заметили на совещании папы по новым регионам".
"В Ватикане?" — прокомментировала новость журналистка, увидев в заголовке случайную отсылку к папе Римскому.
Ранее Дмитрий Медведев высказался об имперских амбициях Запада.
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