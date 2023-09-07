Замглавы Росавиации Потешкин: Российские авиакомпании готовы к зиме

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские авиакомпании готовы к проведению полетов в зимний сезон, и нет необходимости беспокоиться о недостатке перевозочных возможностей для туристических поездок. Это подтверждается в сообщении Росавиации после совещания заместителя главы ведомства, Владимира Потешкина, с ведущими авиаперевозчиками.

Фото: openverse.org

"Российские авиакомпании готовы к зимнему сезону, и большинство из них уже начали продажу авиабилетов. Согласно оценкам авиакомпаний, не существует дефицита доступных мест для туристических направлений в предстоящем сезоне согласно расписанию ИАТА", - цитируется в сообщении.

Согласно данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний продолжает расти, сообщает Уралинформбюро. С января по август 2023 года было перевезено 70,8 миллиона пассажиров, что на 12% выше показателей за аналогичный период 2022 года, сообщает "Уралинформбюро".

По результатам летнего сезона Потешкин поставил перед авиакомпаниями задачу проанализировать "непредвиденные ситуации" и провести "дополнительную работу для повышения уровня безопасности и качества обслуживания пассажиров".

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