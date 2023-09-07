IPC готовится к генеральной ассамблее в Бахрейне для решения вопроса о членстве России

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Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) выразили свое решимость тщательно подготовиться к генеральной ассамблее, которая пройдет в Бахрейне, с целью окончательно решить вопрос о членстве Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации.

Фото: openverse

Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков в интервью РИА Новости.

"МОК запретил участие нашей олимпийской сборной в Азиатских играх. Сейчас Азиатский оргкомитет рассматривает ситуацию с нашими паралимпийцами. IPC выразил обеспокоенность и намерен более тщательно подготовиться к повторной генеральной ассамблее, которая состоится 27 сентября в Бахрейне. Они надеются принять решение об окончательной приостановке членства ПКР. Мы активно сотрудничаем с Министерством спорта, МИДом и юридическими организациями, чтобы представить наше дело на этой ассамблее в достойном виде. Мы надеемся на позитивные изменения, которые происходят в Азии и Африке, и надеемся дать достойный отпор IPC во время этой ассамблеи", — добавил Рожков.

Генеральная ассамблея IPC запланирована на 27 сентября в Бахрейне. В мае ПКР смог вернуться к своему членству через решение трибунала IPC, и в августе ПКР подала заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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