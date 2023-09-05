Более 9 миллионов молодых людей в России участвуют в программе "Пушкинская карта", как сообщил вице-премьер Российской Федерации, Дмитрий Чернышенко.
В июле Министерство культуры Российской Федерации объявило, что к программе присоединились уже более 10,7 тысяч организаций в сфере культуры, включая 3,9 тысячи кинотеатров и 1 тысячу музеев. Кино остается самым популярным направлением, привлекая более трети всех пользователей карты. Спектакли и концерты составили 21% от общего числа посещений, выставки — 16%, лекции и творческие встречи — 2%.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.