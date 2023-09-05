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На Кольской АЭС увеличили в три раза выработку электроэнергии в августе

2:21
Общество

Кольская атомная электростанция (Кольская АЭС), являющаяся филиалом АО "Росэнергоатом" — энергетического подразделения Росатома, в августе увеличила производство электроэнергии на 200 миллионов киловатт-часов, что превышает плановые показатели на более чем 32%. Подобное достижение последний раз было зафиксировано в апреле 1998 года, как сообщили в отделе информации и общественных связей Кольской АЭС.

На Кольской АЭС увеличили в три раза выработку электроэнергии в августе
Фото: Openverse

Согласно сообщению, в августе текущего года Кольская АЭС внесла в общую энергетическую систему страны 871,9 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превысило плановые задачи в размере 659,2 миллиона киловатт-часов на 32,3%.

Необходимо отметить, что подобное превышение плановых показателей последний раз случилось в апреле 1998 года. Если бы электроэнергия производилась традиционным способом с использованием органического топлива, это привело бы к выбросу около 3,5 миллиона тонн углекислого газа в атмосферу. На момент данного сообщения энергоблоки №1, №3 и №4 на Кольской АЭС находились в работе, а энергоблок №2 проходил планово-предупредительный ремонт. Общая мощность станции составляла 1 020 мегаватт.

Кольская АЭС находится вблизи города Полярные Зори (Мурманская область) и имеет четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Она является первой атомной станцией, построенной в суровых климатических условиях Заполярья, и самой северной атомной станцией в Европе. В 2019 году на Кольской АЭС завершилась обширная модернизация энергоблоков первой очереди, что существенно повысило их уровень безопасности и продлило срок службы до 2033 и 2034 годов. Кольская АЭС является единственной атомной станцией в России, где успешно реализована программа повторного продления сроков службы двух энергоблоков.

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УСТРОЙСТВО КОЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. КОЛЬСКАЯ АЭС. УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ НА АТОМНОМ РЕАКТОРЕ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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