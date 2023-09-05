Суд обязал ГИБДД не наказывать водителей за распитие алкоголя рядом с авто на парковке

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховной Суд Российской Федерации удовлетворил иск автолюбителя, который обвинялся в неправомерном лишении его водительских прав и наложении штрафа в размере 30 000 рублей.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Этот случай имел место в Москве, на стоянке возле жилого дома. Сотрудник ГИБДД составил протокол о "вождении в состоянии алкогольного опьянения" в отношении владельца BMW по имени Евгений. Однако в процессе судебного разбирательства выяснилось, что сотрудник ДПС не останавливал автомобиль гражданина, сообщает njcar.ru. На момент прибытия полиции, машина находилась на парковке рядом со шлагбаумом, а сам водитель стоял перед ней, а не сидел за рулем.

Сотрудник ГИБДД подтвердил этот факт под присягой, но суд первой инстанции всё равно лишил Евгения водительских прав и наложил штраф в размере 30 000 рублей. Чтобы оспорить это решение, водителю пришлось обратиться в Верховный суд, который, в конечном итоге, принял его сторону.

"В данной ситуации невозможно однозначно установить факт вождения в состоянии алкогольного опьянения, так как часть 8 статьи 12 КоАП предусматривает административную ответственность только за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Поэтому признание вины владельца автомобиля по данному нарушению было признано незаконным", — гласит решение высшей судебной инстанции.

В данном случае решение нижестоящего суда было признано недействительным. Кроме того, Верховный Суд подчеркнул незаконность наказания водителей, находящихся в нетрезвом состоянии рядом с припаркованным автомобилем.

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