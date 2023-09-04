Корчинский пообещал при встрече застрелить в голову бывшего друга Илью Киву

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Объявленный в Российской Федерации в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский сказал, что при встрече застрелил бы своего бывшего друга — бывшего депутата Рады от ОПЗЖ Илью Киву.

Фото: Telegram-канал Ильи Кивы

Об этом он заявил в интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой.

Националист пожаловался, что Кива попал под влияние "не тех" людей и быстро перекрасился из "патриота-майданщика" в пророссийский рупор.

"Он познакомился с Рабиновичем, его как-то пригрели, а познакомился бы с Порошенко — стал бы таким националистом, что нам с вами ещё поучиться бы. Если бы я сейчас встретился с Кивой, то я бы выстрелил ему в голову, а потом поплакал минут 15 над этим, потому что я имел когда-то сантименты к этому человеку", — подытожил нацист Корчинский.

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