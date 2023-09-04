Плотность запредельная: украинский сапер нашел 12 мин на нескольких квадратных метрах

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В интернете появилось видео, демонстрирующее густоту минных полей, с которыми сталкиваются украинские военные во время своего контрнаступления. Впечатляющий ролик был опубликован на украинских интернет-платформах. Однако из-за присутствия нецензурной брани в видео, "Новые Известия" представляют его без аудио.

Фото: openverse.org

На самом деле, на видео показан украинский сапер, который держит в руках металлодетектор и синей маркерной массой обозначает антипехотные и противотанковые мины, размещенные на небольшой площади. Их там, по меньшей мере, двенадцать! Очевидно, что в таких условиях не может быть речи о быстром продвижении украинских вооруженных сил, ни для пехоты, ни для боевой техники. За 13 недель контрнаступления украинская армия смогла прорвать первую линию обороны только на отдельных участках фронта, сообщает newizv.ru.При этом следует помнить, что по мере необходимости враг будет создавать новые линии обороны, и их будет как минимум три, как сообщает издание "The Guardian".

Ранее "Новые Известия" ссылались на статью в авторитетной американской газете "The Washington Post", в которой, по секретным данным американской разведки, говорилось о том, что в этом году украинской армии не удастся перерезать сухопутное сообщение с полуостровом Крым, несмотря на то, что это является ключевой целью контрнаступления. Они стремились взять под свой контроль стратегически важный город Мелитополь, чтобы блокировать сухопутное сообщение с Крымом. Тем не менее, это оказалось затруднительным из-за успешной обороны России с применением минных заграждений и траншей.

Однако позднее появилась информация о том, что украинские саперы начали использовать новую и интересную тактику при разминировании территорий во время контрнаступления. Как показал телеканал CNN в своем видеорепортаже, с наступлением сумерек, мины, прогретые солнцем в течение дня, начинают излучать тепло и становятся видимыми для тепловизоров, установленных на дронах. После обнаружения этих мин специальными зарядами их уничтожают.

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Российские саперы показали мины и ловушки на Украине