Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фотографию, на которой, по её словам, запечатлён генерал Сергей Суровикин. Утверждается, что фото сделано в Москве сегодня, 4 сентября.
По словам Собчак, Суровикин с семьёй на свободе, жив, здоров и находится в столице. На фото он в джинсах, рубашке, кепке и тёмных очках прогуливается вместе с женщиной.
Пока оперативно подтвердить актуальность фото не удалось.
Ранее эксперты выдвигали различные версии об отставке генерала, также ходили слухи о его аресте.
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