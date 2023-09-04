Собчак опубликовала фото, на котором запечатлён генерал Суровикин на прогулке в Москве

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фотографию, на которой, по её словам, запечатлён генерал Сергей Суровикин. Утверждается, что фото сделано в Москве сегодня, 4 сентября.

Фото: Вадим Савицкий

По словам Собчак, Суровикин с семьёй на свободе, жив, здоров и находится в столице. На фото он в джинсах, рубашке, кепке и тёмных очках прогуливается вместе с женщиной.

Пока оперативно подтвердить актуальность фото не удалось.

Ранее эксперты выдвигали различные версии об отставке генерала, также ходили слухи о его аресте.

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