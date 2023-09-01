РАНХиГС договорился о сотрудничестве с Сирией по подготовке госслужащих

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская Президентская академия государственной службы (РАНХиГС) планирует установить сотрудничество с сирийскими государственными университетами для подготовки сирийских госслужащих на своих программах.

Фото: openverse

Договоренность об этом достигнута между ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым и чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в РФ Башаром Аль-Джаафари.

Сирия проявляет интерес к подготовке своих госслужащих на базе Президентской академии и планирует установить связи с ведущими российскими госуниверситетами, включая Дамасский и Тишринский университеты.

На данный момент в Сирии около 40 тысяч школьников изучают русский язык как второй иностранный. Сирийские власти также намерены увеличить квоты на подготовку своих граждан в российских вузах.

Алексей Комиссаров выразил готовность сотрудничать с министром административного развития Сирии Саламом Ас-Саффафом для придания официального статуса инициативе по подготовке государственных служащих Сирии в Президентской академии.

Кроме того, планируется проведение открытой лекции для студентов Президентской академии, на которой посланник Сирии расскажет о международном сотрудничестве и опыте работы в системе ООН.

Президент ассоциации сирийских выпускников Али Аль-Ахмад также выразил намерение принять участие в международном форуме "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", где обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и популяризации русского языка в Сирии.

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