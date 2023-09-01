В США запустили сайт Управления по изучению аномальных летающих явлений

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Американские власти ввели в эксплуатацию веб-сайт Управления по изучению различных аномальных летающих явлений (AARO), основанного в июле 2022 года. Этот онлайн ресурс будет использоваться для информирования общественности о последних достижениях в области аномальных явлений в воздухе.

Фото: eer.ru

Глава AARO, Шон Киркпатрик, отметил, что управление существенно совершило технологический прорыв в сборе данных с момента своего создания. В дополнение к этому, были предприняты шаги по усовершенствованию стандартов сбора информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут быть связаны с неопознанными летающими объектами (НЛО, как их называют в США).

На данный момент на веб-сайте опубликованы несколько видеороликов, демонстрирующих "нераскрываемые" случаи встреч с НЛО как на территории США, так и за её пределами. Также на сайте ожидается публикация отчёта о деятельности правительства в этой области.

Ранее Дэвид Груш, бывший сотрудник разведывательных служб Пентагона, в ходе публичных слушаний в Конгрессе США заявил, что американские власти десятилетиями скрывали программу по обнаружению и изучению НЛО.

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