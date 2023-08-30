Стилист Лисовец перечислил 6 модных вещей для женщин старше 50 лет

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Стилист Влад Лисовец объяснил женщинам старше 50 лет, какими актуальными вещами дополнить свой гардероб.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Эксперт в сфере моды объяснил, что женщины после 50 лет могут выглядеть стильно. Он посоветовал отказаться от детских принтов, а в остальном себя не ограничивать.

Ранее сообщалось, что стилист Александр Васильев вернулся в Россию.

Лисовец призвал забыть о возрасте.

"Все зависит от фигуры и ее пропорций", — цитирует слова телеведущего "Вечерняя Москва".

Стилист порекомендовал женщинам в возрасте иметь в своём гардеробе джинсовую одежду (брюки, рубашки и юбки), лакированную обувь, грубые ботинки, "казаки" на низком каблуке, пальто в клеточку.

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