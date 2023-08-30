Стилист Влад Лисовец объяснил женщинам старше 50 лет, какими актуальными вещами дополнить свой гардероб.
Эксперт в сфере моды объяснил, что женщины после 50 лет могут выглядеть стильно. Он посоветовал отказаться от детских принтов, а в остальном себя не ограничивать.
Ранее сообщалось, что стилист Александр Васильев вернулся в Россию.
Лисовец призвал забыть о возрасте.
"Все зависит от фигуры и ее пропорций", — цитирует слова телеведущего "Вечерняя Москва".
Стилист порекомендовал женщинам в возрасте иметь в своём гардеробе джинсовую одежду (брюки, рубашки и юбки), лакированную обувь, грубые ботинки, "казаки" на низком каблуке, пальто в клеточку.
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