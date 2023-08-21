Стилист Александр Васильев вернулся в Россию ради заработков

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев накануне вернулся в Россию. Бывший ведущий Первого канала проведет ряд лекций в Москве.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Журналисты Life.ru сообщают, что Васильев практически лишился заработков, поэтому готов выступать в Москве даже после ряда неоднозначных высказываний о России. Речь идет о лекциях, посвященных фильму "Шелковые чулки", которые проводятся на территории ГУМа.

По информации издания, ближайший сеанс состоится 24 августа, а стоимость билета начинается от трех тысяч рублей. Отмечается, что в зале может находиться максимум 70 человек. До этого Александр Васильев выступал с лекциями на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда вход стоил от 70 до 400 евро.

Раннее историк моды Александр Васильев закатил скандал из-за политической карикатуры.

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