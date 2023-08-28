В свете текущей финансовой обстановки предложение об увеличении суммы материнского капитала для второго и третьего ребенка до миллиона рублей является неприемлемым. Об этом заявил депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Телеканалом "360".
Эксперт подчеркнула, что данное предложение представляется неосуществимым в условиях финансовых ограничений. Она отметила, что сложно обеспечивать стабильность и выполнение всех обязательств.
"Что касается повышения суммы до миллиона рублей, то это хорошая и амбициозная задача. Но мы должны исходить из того, что на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет", — отметила парламентарий.
Бессараб подчеркнула, что в последние годы сумма материнского капитала действительно возросла благодаря усилиям инициативы президента России Владимира Путина. Однако она предложила рассмотреть возможность увеличения суммы с учётом инфляции, сохраняя баланс в рамках дефицитного бюджета на ближайшие годы.
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