Депутат Бессараб назвала неприемлемым предложение повысить сумму маткапитала

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В свете текущей финансовой обстановки предложение об увеличении суммы материнского капитала для второго и третьего ребенка до миллиона рублей является неприемлемым. Об этом заявил депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Телеканалом "360".

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркнула, что данное предложение представляется неосуществимым в условиях финансовых ограничений. Она отметила, что сложно обеспечивать стабильность и выполнение всех обязательств.

"Что касается повышения суммы до миллиона рублей, то это хорошая и амбициозная задача. Но мы должны исходить из того, что на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет", — отметила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что в последние годы сумма материнского капитала действительно возросла благодаря усилиям инициативы президента России Владимира Путина. Однако она предложила рассмотреть возможность увеличения суммы с учётом инфляции, сохраняя баланс в рамках дефицитного бюджета на ближайшие годы.

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