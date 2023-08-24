Теперь в Российской Федерации появилась возможность оформить ипотечный кредит с использованием QR-кода. Об этом сообщили "Ежедневные Новости Владивостока".
В рамках программы "Семейная ипотека" одной тюменской семье с детьми был выдан кредит на сумму шести миллионов рублей. Инновационный способ оформления кредита был реализован без необходимости заполнять множество анкет и предоставлять множество документов.
Эта информация была опубликована на веб-ресурсе "Дом.РФ". По словам представителей банка, процесс одобрения кредита имел новый формат. Заемщик должен был всего лишь просканировать QR-код в личном кабинете, чтобы получить решение от банка. Этот шаг занял считанные минуты. Кредит был выдан в рамках государственной программы по приобретению первичной недвижимости.
Общая сумма кредита составила 6 млн рублей. Подписание всех необходимых документов осуществлено в офисе банка. Сотрудники финансовой организации также напомнили заемщику, что и другие процедуры также могут быть проведены в онлайн-режиме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.