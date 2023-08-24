В РФ одобрили первую ипотеку по QR-коду

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Теперь в Российской Федерации появилась возможность оформить ипотечный кредит с использованием QR-кода. Об этом сообщили "Ежедневные Новости Владивостока".

Фото: "Painting QR code" by Fabrice de Nola is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках программы "Семейная ипотека" одной тюменской семье с детьми был выдан кредит на сумму шести миллионов рублей. Инновационный способ оформления кредита был реализован без необходимости заполнять множество анкет и предоставлять множество документов.

Эта информация была опубликована на веб-ресурсе "Дом.РФ". По словам представителей банка, процесс одобрения кредита имел новый формат. Заемщик должен был всего лишь просканировать QR-код в личном кабинете, чтобы получить решение от банка. Этот шаг занял считанные минуты. Кредит был выдан в рамках государственной программы по приобретению первичной недвижимости.

Общая сумма кредита составила 6 млн рублей. Подписание всех необходимых документов осуществлено в офисе банка. Сотрудники финансовой организации также напомнили заемщику, что и другие процедуры также могут быть проведены в онлайн-режиме.