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Марков прокомментировал крушение российской АМС на Луне: энтузиасты в печали

0:39
Общество

Политолог Сергей Марков выскзался о падении автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" и порадовался за успехи Индии в освоении спутника Земли.

Марков прокомментировал крушение российской АМС на Луне: энтузиасты в печали
Фото: "Кровавая Луна" by Andrew Biks is licensed under CC BY 4.0.

Марков отметил, что в связи с крушением "Луны-25" все энтузиасты прогресса человечества в печали.

Он считает, что обрушение российской станции наглядно продемонстрировало трудности освоения космоса.

Политический эксперт обратил внимание на то, что лунная станция Индии движется без аварий и прилунится примерно 25 августа. Он пожелал успехов покорителям космоса Индии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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