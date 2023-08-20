Политолог Сергей Марков выскзался о падении автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" и порадовался за успехи Индии в освоении спутника Земли.
Марков отметил, что в связи с крушением "Луны-25" все энтузиасты прогресса человечества в печали.
Он считает, что обрушение российской станции наглядно продемонстрировало трудности освоения космоса.
Политический эксперт обратил внимание на то, что лунная станция Индии движется без аварий и прилунится примерно 25 августа. Он пожелал успехов покорителям космоса Индии.
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