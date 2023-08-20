Роскосмос: станция "Луна-25" столкнулась с Луной и потерпела крушение

0:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Межпланетная станция "Луна-25" прекратила своё существование. По предварительным расчётам, она перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с поверхностью Луной. Об этом заявили в Роскосмосе в воскресенье, 20 августа.

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сообщается, что связь со станцией прервалась около 14.57 мск 19 августа. Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

Также в ведомстве добавили, что вопросами выяснения причин потери «Луны» займётся специально формируемая комиссия.

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