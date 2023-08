Your browser does not support the audio element.

Начиная с сентября, более 17 000 детей-сирот в Московской области смогут получить социальные карты, позволяющие им бесплатно ездить в общественном транспорте. Пресс-служба Министерства социального развития Московской области подтвердила это ТАСС.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.