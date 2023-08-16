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Дети-сироты в Московской области получат социальную карту для бесплатного проезда

1:09
Общество

Начиная с сентября, более 17 000 детей-сирот в Московской области смогут получить социальные карты, позволяющие им бесплатно ездить в общественном транспорте. Пресс-служба Министерства социального развития Московской области подтвердила это ТАСС.

Дети-сироты в Московской области получат социальную карту для бесплатного проезда
Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Удобство новой системы подчеркнула министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которая заявила:

"Уже в сентябре дети-сироты смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Раньше приёмные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь всё будет максимально удобно и просто".

Министерство сообщило, что эта мера будет доступна более чем 17 000 человек в регионе. Заявки на получение социальной карты можно подавать с 1 сентября. Для сирот и тех, кто имеет право на эту поддержку, а также других льготных жителей региона использование социальной карты для бесплатного проезда в общественном транспорте будет заключаться в простом прикладывании карты к валидатору.

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Социальная карта для бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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