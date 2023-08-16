Пассажиры беспилотного такси в США признались в непристойном поведение

Власти Сан-Франциско были одними из первых во всем мире по внедрению автономных такси для коммерческого использования, хотя и ограниченных ночными часами с 10 вечера до 5 утра. Однако, когда запрет был снят, выяснилось, что некоторые пассажиры пользовались услугами самоуправляемого такси в непрофильных целях.

Фото: "new york taxis" by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0.

Журналисты San Francisco Standard побеседовали с гражданами, которые имели опыт езды в автономных такси, чтобы получить представление об этом инновационном виде транспорта. Удивительно, но несколько человек анонимно сообщили, что они пользовались самоуправляемыми такси для интимных утех. Это открытие вызвало скандальный ажиотаж, по совпадению возникший всего через несколько часов после того, как власти Калифорнии объявили о продлении часов работы самоуправляемых такси, разрешив им работать как днем, так и ночью.

Автономные транспортные средства Cruise LLC, принадлежащие General Motors, похоже, стали излюбленным местом встреч для любовных утех. Несмотря на наличие бортовой камеры, записывающей поездку в целях безопасности, страстные пары это не остановило. В настоящее время по улицам Сан-Франциско курсирует около 200 электрических кроссоверов Waymo Jaguar I-Pace, которыми пассажиры могут пользоваться бесплатно. Пассажиры могут вызвать автономное такси с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает 110km.ru.

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