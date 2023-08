Власти Сан-Франциско были одними из первых во всем мире по внедрению автономных такси для коммерческого использования, хотя и ограниченных ночными часами с 10 вечера до 5 утра. Однако, когда запрет был снят, выяснилось, что некоторые пассажиры пользовались услугами самоуправляемого такси в непрофильных целях.

Фото: "new york taxis" by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0.