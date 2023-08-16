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Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"

1:57
Общество

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg может принять юридические шаги и меры для обеспечения защиты своих активов в Российской Федерации после передачи временного управления его доли в "Балтике" в компетенцию Росимущества. Это подтверждается в отчёте компании за первые полгода 2023 года.

Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"
Фото: Общественное достояние

"Мы планируем продолжить исследование текущей ситуации и рассмотреть все возможные варианты действий, включая принятие юридических мер, чтобы обеспечить защиту наших активов и сохранение стоимости нашего бизнеса", - говорится в документе.

Компания также подчеркнула, что при этом будут соблюдены "местные нормы и правила России".

В своем сообщении Carlsberg подчеркнул, что действует согласно российскому законодательству.

Указ Президента РФ Владимира Путина от 16 июля об управлении временной долей иностранных владельцев в структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании "Балтика" опубликован на официальном портале правовых актов. В указе указаны активы в размере 98,56% доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35% доли, принадлежащей ООО "Хоппи юнион" (также владеющей Carlsberg Sverige), а также 0,09% доли, принадлежащей Carlsberg Deutschland GmbH (дочерней компании Carlsberg из Германии).

Carlsberg подчеркнул, что он сохраняют свои права на владение акциями "Балтики", однако не осуществляют "никакого контроля или влияния на операции компании".

Согласно отчету Carlsberg, убытки компании в России за первое полугодие составили 404 миллиона датских крон ($59 миллионов).

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CARLSBERG. Новинки и классика
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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